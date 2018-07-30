İzmir'de kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, şarampole devrilen kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün gündüz saatlerinde Şirinköy Mahallesi Aktaşlı Barajı yakınlarında meydana geldi. Süleyman Akıncı (34) yönetimindeki 35 AB 671 plakalı kamyonet, Ödemiş yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför Süleyman Akıncı'nın yanı sıra kamyonette yolcu olarak bulunan Serpil Madan (41), Dudu Madan (20), Sevim Akıncı (30), Bilal Madan (50), Tuğba Madan (10) ve Eymen Anıl Akıncı (10) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Serpil Madan, Sevim Akıncı, Bilal Madan ve Eymen Anıl Akıncı ilk müdahalelerin ardından İzmir'deki çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer yaralılar ise taburcu edildi.

Jandarma ekipleri, kamyonet şoförü Süleyman Akıncı'yı gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

