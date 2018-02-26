İzmir'de kavgayı ayıran polis hafif yaralandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'ndeki bir büfede çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru palayla hafif yaralandı.

Olay, bugün Cumhuriyet Mahallesi Alim Dağhan Caddesi'nde meydana geldi. Büfede kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis, işletme sahibi C.K. ile M.F.D. ve V.C.D.'nin kavga ettiğini gördü. Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru M.G, V.C.D'nin elindeki palayı sallaması sonucu alnından hafif yaralandı. Şüpheliler, daha sonra bölgeye sevk edilen takviye ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri alnından yaralanan polis memuru M.G.'yi ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan polis memuru tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

İfadeleri alınmak üzere emniyette götürülen şüphelilerden M.F.D. ve V.C.D. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.