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İzmir'de korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 21:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir yatak mağazasının deposunda, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, yandaki gözlük satışı yapan bir iş yerine de sıçradı.

İzmir'de korkutan yangın

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir yatak mağazasının deposunda, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, yandaki gözlük satışı yapan bir iş yerine de sıçradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerleri ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 372 sokakta bulunan bir yatak mağazasının deposunda çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki gözlük satışı yapan bir iş yerine de sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından işyerlerinde yapılan incelemelerde ölen ya de yaralanan olmadığı belirlenirken, zarar gören işyerleri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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