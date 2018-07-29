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İzmir'de korkutan yanık kokusu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli ilçesinde, dün (cumartesi) gece İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarındaki otluk ve bataklık alanda çıkan ve rüzgarın yanmış otların kokusunu kent merkezine kadar taşıdığı yangınla ilgili olarak açıklama yaptı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli ilçesinde, dün (cumartesi) gece İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarındaki otluk ve bataklık alanda çıkan ve rüzgarın yanmış otların kokusunu kent merkezine kadar taşıdığı yangınla ilgili olarak açıklama yaptı. Yetkililer, 20 bin dönüm araziye sahip olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin, çamur kurutma yataklarının bulunduğu bölgede dün saat saat 12.30 civarında birbirinden oldukça uzak 4 değişik noktada ot yangını çıktığını, yangına müdahale için İtfaiye Müdürlüğü’ne hemen haber verildiğini ayrıca, atıksu arıtma tesisindeki vidanjör ve kombine araçlar ile tesis personelinin de ilk müdahaleyi yaptığını belitti. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:
"Yangın görülen alanlara kireç kaymağı (kalsiyum hidroksit solüsyonu) püskürtülerek yanıcı malzemenin hava ile temasının kesilmesi çalışmaları da başlatılmıştır. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından ot yangını saat 14.00 dolaylarında söndürülmüş, ancak, yangının tekrar başlama olasılığına karşı ve soğutma amaçlı olarak itfaiye ekiplerinin müdahalesi gece boyunca devam etmiştir. 29 Temmuz Pazar günü saat 14.30 itibari ile itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları ve yer yer yeniden alevlenen bölgelere müdahaleler devam etmektedir. Bununla birlikte cumartesi günü başlatılan kireç kaymağı (kalsiyum hidroksit solüsyonu) uygulamaları da sürdürülmektedir."

İZMİR, (DHA)

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