İzmir'de, kullanılmayan bir evde yangın çıktı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kullanılmayan bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, gündüz saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'ndeki boş olan evde, bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evden yükselen alevleri gören çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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