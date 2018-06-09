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İZMİR'DE MADENİ YAĞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 12:33 | Son Güncelleme

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, DHA)İZMİR'in Torbalı ilçesinde şüphe üzerine kontrol edilen bir kamyonun kasasındaki plastik tanklarda ve bir işyerinde yapılan aramada kaçak madeni yağ ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, DHA)İZMİR'in Torbalı ilçesinde şüphe üzerine kontrol edilen bir kamyonun kasasındaki plastik tanklarda ve bir işyerinde yapılan aramada kaçak madeni yağ ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün (cuma) saat 08.00'de, Yazıbaşı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyonu durdurup kontrol etti. Aracın kasasındaki plastik tanklar içinde, 14 bin 500 litre kaçak madeni yağ ele geçirildi. Araç şoförü N.T. gözaltına alındı. Soruşturmasını sürden jandarma ekipleri, yağın üretildiği tesisi de buldu. İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Ayrancılar Karakol Komutanlığı ekiplerince tesise yapılan baskında, 16 bin litre daha kaçak madeni yağ ele geçirildi. Burada da işletmeci H.D. ile S.H.Ş. gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürüdüğü belirtildi.

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