HABER

İzmir’de minibüs ile tır çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 03:31 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde, minibüs ile tırın çarpışması sonucu, 4 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 01.00 sırlarında İzmir-Çanakkale Karayolu Yeni Foça Kavşağında meydan geldi.

İzmir’de minibüs ile tır çarpıştı: 4 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, minibüs ile tırın çarpışması sonucu, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.00 sırlarında İzmir-Çanakkale Karayolu Yeni Foça Kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Alp D.(20) yönetimindeki 07 EK 575 plakalı minibüs, Aliağa’dan İzmir yönüne seyir halindeyken, Yeni Foça istikametinden gelen Basri B. (43) idaresindeki 35 AR 3700 plaka tır ile çarpıştı. Kaza sonucu, sürücü Alp D.(20) ile minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

İzmir’de minibüs ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!
Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktıÜniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı
Huawei işi abarttı! Huawei işi abarttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti

'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti

BMGK acil gündemle toplanıyor

BMGK acil gündemle toplanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Modern çağın hırsızlığı: Dijital vurgun

Modern çağın hırsızlığı: Dijital vurgun

İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza

İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar

Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar

Otomobile tüfekli saldırı: Yaralılar var

Otomobile tüfekli saldırı: Yaralılar var

Baba dehşeti! Kızına kurşun yağdırdı

Baba dehşeti! Kızına kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.