İzmir’de minibüs ile tır çarpıştı: 4 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, minibüs ile tırın çarpışması sonucu, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.00 sırlarında İzmir-Çanakkale Karayolu Yeni Foça Kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Alp D.(20) yönetimindeki 07 EK 575 plakalı minibüs, Aliağa’dan İzmir yönüne seyir halindeyken, Yeni Foça istikametinden gelen Basri B. (43) idaresindeki 35 AR 3700 plaka tır ile çarpıştı. Kaza sonucu, sürücü Alp D.(20) ile minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı