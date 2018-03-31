İzmir’de minibüs ile tır çarpıştı: 4 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, minibüs ile tırın çarpışması sonucu, 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 01.00 sırlarında İzmir-Çanakkale Karayolu Yeni Foça Kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Alp D.(20) yönetimindeki 07 EK 575 plakalı minibüs, Aliağa’dan İzmir yönüne seyir halindeyken, Yeni Foça istikametinden gelen Basri B. (43) idaresindeki 35 AR 3700 plaka tır ile çarpıştı. Kaza sonucu, sürücü Alp D.(20) ile minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
BMGK acil gündemle toplanıyor
Baba dehşeti! Kızına kurşun yağdırdı
9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü
'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum