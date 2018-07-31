İzmir'de, motosiklet tamirhanesi yandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında, hasar meydana geldi.

Bugün saat 18.30 sıralarında Umurbey Mahallesi 1512 Sokak'ta bulunan motosiklet tamirhanesinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar meydana geldi. Çevrede korkuya neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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