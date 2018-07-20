HABER

İzmir'de motosikletle minibüs çarpıştı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 19:02 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, minibüsle çarpışan motosiklette bulunan Şükrü Doğan (24) ve Cafer Doğan (20), hayatını kaybetti.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, minibüsle çarpışan motosiklette bulunan Şükrü Doğan (24) ve Cafer Doğan (20), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabağlar'dan Konak iyönüne giden A.D. yönetimindeki 59 UU 759 plakalı minibüs, 35 ZF 284 plakalı motosikletle çarpıştı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan yaralılardan Şükrü Doğan'ı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Cafer Doğan'ı ise İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan ve akraba oldukları öğrenilen yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazadan sonra başlatılan soruşturma kapsamında minibüs sürücüsü A.D. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiyeGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye
Gezi olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandıGezi olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
19 gündür kayıptı, başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı (2)19 gündür kayıptı, başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.