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İzmir'de narkotik timlerinden film gibi operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 14:06 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında polisin bir tekneye düzenlediği operasyonda, Yunanistan'dan getirildiği belirlenen 113 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi.

İzmir'de narkotik timlerinden film gibi operasyon

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında polisin bir tekneye düzenlediği operasyonda, Yunanistan'dan getirildiği belirlenen 113 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.
​İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan yüklü miktarda uyuşturucunun tekne ile Çeşme-Alaçatı kıyılarına getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlileri ile birlikte ortak operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda Çeşme'deki Mersin koyunun yaklaşık 10 mil açığında tespit edilen uyuşturucu yüklü tekne, takibe alındı. Takip edildiğini fark eden şüpheliler, kaçmaya çalışırken, önleri Sahil Güvenlik botları tarafından kesilerek durduruldu.
UYUŞTURUCUYE DENİZE ATTILAR
Şüpheliler bu sırada, uyuşturucu dolu çantaları denize attı. Çantalar bulunarak karaya çıkarıldı. Çantalardan 32 paket halinde toplam 113 kilo 200 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) çıktı.
Ekipler, teknede bulunan ve karada da bir araçta gözcülük yaptığı belirlenen toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve gözetlemede kullanılan dürbün ele geçirildi.
​Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de narkotik timlerinden film gibi operasyon

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