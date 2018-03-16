HABER

İzmir'de nevruz öncesi ikinci operasyon: 36 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 10:55 | Son Güncelleme

PKK OPERASYONUNDA ARANAN FETÖ ÜYESİ ÇIKTI İzmir'de, polisin nevruz öncesi düzenlediği ve terör örgütü PKK/KCK üyelerinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin önemli detay ortaya çıktı.

PKK OPERASYONUNDA ARANAN FETÖ ÜYESİ ÇIKTI
İzmir'de, polisin nevruz öncesi düzenlediği ve terör örgütü PKK/KCK üyelerinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin önemli detay ortaya çıktı. Polisin operasyon düzenlediği apartmanda oturanlardan 1 kişi, ekipleri görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan ve PKK üyeleriyle aynı apartmanda oturan kişinin, 'FETÖ üyeliği' gerekçesiyle ihraç edilen öğretmenlerden Z.A. olduğu belirlendi. Eşi de 'FETÖ üyeliği'nden tutuklu bulunan Z.A.'nın emniyette arama kaydının bulunduğu öğrenildi.
'SON TERÖRİSTE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'
Öte yandan nevruz öncesi kentte her önlemi en ince ayrıntısına kadar düşünüp, aldıklarını vurgulayan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Hangi örgüt olursa olsun; son terörist temizleninceye kadar mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.

Paraları sosyal medyadan yayınladıParaları sosyal medyadan yayınladı
Bayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtulduBayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtuldu
Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Pkk ile Fetö birleşti aynı kaptan besleniyor çomarlar..
Diğer Haberler
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.