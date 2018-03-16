İzmir'de nevruz öncesi ikinci operasyon: 36 gözaltı (2)

PKK OPERASYONUNDA ARANAN FETÖ ÜYESİ ÇIKTI
İzmir'de, polisin nevruz öncesi düzenlediği ve terör örgütü PKK/KCK üyelerinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin önemli detay ortaya çıktı. Polisin operasyon düzenlediği apartmanda oturanlardan 1 kişi, ekipleri görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan ve PKK üyeleriyle aynı apartmanda oturan kişinin, 'FETÖ üyeliği' gerekçesiyle ihraç edilen öğretmenlerden Z.A. olduğu belirlendi. Eşi de 'FETÖ üyeliği'nden tutuklu bulunan Z.A.'nın emniyette arama kaydının bulunduğu öğrenildi.
'SON TERÖRİSTE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'
Öte yandan nevruz öncesi kentte her önlemi en ince ayrıntısına kadar düşünüp, aldıklarını vurgulayan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Hangi örgüt olursa olsun; son terörist temizleninceye kadar mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.
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