HABER

İzmir'de nevruz öncesi ikinci operasyon: 36 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 09:34 | Son Güncelleme

İZMİR'de polisin nevruz öncesi dün düzenlediği operasyonun devamında bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla 36 şüpheli daha gözaltına alındı.

İzmir'de nevruz öncesi ikinci operasyon: 36 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de polisin nevruz öncesi dün düzenlediği operasyonun devamında bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla 36 şüpheli daha gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Mit Bölge Başkanlığı ekipleri, nevruz öncesi dün gerçekleştirilen ve 61 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun devamı olarak bu sabah ikinci bir operasyon yaptı. Kent merkezi ile Seferihisar, Menemen, Bergama, Dikili, Aliağa ve Çeşme ilçelerinde eş zamanlı yapılan baskılarda, PKK/KCK üyesi oldukları öne sürülen 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, bunlara ait çok sayıda mermi, terör örgütünü simgeleyen malzemeler, dijital ve yazılı dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 9 şüphelinin arandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de nevruz öncesi ikinci operasyon: 36 gözaltıİzmir'de nevruz öncesi ikinci operasyon: 36 gözaltıİzmir'de nevruz öncesi ikinci operasyon: 36 gözaltı

Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme

İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.