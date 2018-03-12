İzmir’de oğlunu öldüren babaya tahliye

İzmir’de tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldüren ve "kasten adam öldürme" suçundan hakkında dava açılan baba, akciğer kanseri olması ve suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle tahliye edildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nimet T. ile sanık avukatları katıldı. Oğlunun kendisini sürekli öldürmekle tehdit ettiğini, olaydan önce de oğlunun kendisinden ev ve uyuşturucu almak için 350 bin lira para istediğini savunan Nimet T., oğluna maddi durumu iyi olmadığı için istediği parayı veremeyeceğini söylediğini aktardı. Oğlunun kendisine para vermesi için 3 gün süre tanıdığını belirten sanık, parayı vermemesi halinde oğlunun hem kendisini hem de kardeşini öldüreceğini söyleyerek, tehdit ettiğini savundu. Olaydan 3 gün önce Karşıyaka’da oğlu ve kendi kardeşi ile konuşmak için bir araya geldiklerini anlatan baba Nimet T., “Bizden yine 350 bin lira istedi. Konuşma esnasında amcasını bıçakla yaraladı. Polise gittik, şikayetçi olduk. Ben zaten 10 gün boyunca kardeşimde kaldım. Bana ’Erkeksen eve gel, seni öldüreceğim’ demişti. Eve gidemiyordum. Olay günü de yine uyuşturucu kullanıp benden para istedi. Sonra da bıçakla saldırdı. Kendimi korumak isterken tabancayla ateş ettim. Aslında ben orada kendimi öldürdüm. Çok pişmanım” dedi.

Maktül Burak T.’nin eşi Özge T. ise, eşinin kendisine de şiddet uyguladığını ve uzaklaştırma cezası aldığını belirterek, kayınpederinden şikayetçi olmadığını söyledi.