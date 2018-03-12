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İzmir’de oğlunu öldüren babaya tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 20:33 | Son Güncelleme

İzmir’de tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldüren ve "kasten adam öldürme" suçundan hakkında dava açılan baba, akciğer kanseri olması ve suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle tahliye edildi.İzmir 11.

İzmir’de tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldüren ve "kasten adam öldürme" suçundan hakkında dava açılan baba, akciğer kanseri olması ve suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle tahliye edildi.
İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nimet T. ile sanık avukatları katıldı. Oğlunun kendisini sürekli öldürmekle tehdit ettiğini, olaydan önce de oğlunun kendisinden ev ve uyuşturucu almak için 350 bin lira para istediğini savunan Nimet T., oğluna maddi durumu iyi olmadığı için istediği parayı veremeyeceğini söylediğini aktardı. Oğlunun kendisine para vermesi için 3 gün süre tanıdığını belirten sanık, parayı vermemesi halinde oğlunun hem kendisini hem de kardeşini öldüreceğini söyleyerek, tehdit ettiğini savundu. Olaydan 3 gün önce Karşıyaka’da oğlu ve kendi kardeşi ile konuşmak için bir araya geldiklerini anlatan baba Nimet T., “Bizden yine 350 bin lira istedi. Konuşma esnasında amcasını bıçakla yaraladı. Polise gittik, şikayetçi olduk. Ben zaten 10 gün boyunca kardeşimde kaldım. Bana ’Erkeksen eve gel, seni öldüreceğim’ demişti. Eve gidemiyordum. Olay günü de yine uyuşturucu kullanıp benden para istedi. Sonra da bıçakla saldırdı. Kendimi korumak isterken tabancayla ateş ettim. Aslında ben orada kendimi öldürdüm. Çok pişmanım” dedi.
Maktül Burak T.’nin eşi Özge T. ise, eşinin kendisine de şiddet uyguladığını ve uzaklaştırma cezası aldığını belirterek, kayınpederinden şikayetçi olmadığını söyledi.

“Oğlumu kurtarmak için çok çabaladık”
Burak T. tarafından bıçakla yaralanan amca Abdurrahman T. yeğeninin uyuşturucu kullandığını ve taleplerini karşılayamadıkları için sürekli kendilerini ölümle tehdit ettiğini savunurken, sanığın eşi Vesile T. de oğlunu uyuşturucudan kurtarmak için çok çaba gösterdiklerini anlattı.
İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirip 15 yıl hapis cezasına çarptırarak, hastalığının ileri aşama olmasından dolayı tahliyesini kararlaştırdı.

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