İzmir'de orman yakınında yangın (2)

YANGIN ORMANA SIÇRADI
İzmir'in Bayındır ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, sınırı aşıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye destek ekipler sevk edildi. Bölgede 5 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 3 dozer ile ekipler alevlere müdahale ediyor. Geçen yıl aynı bölgede yangın çıkmış, yaklaşık 1000 hektarlık tarım arazisi ve orman zarar görmüştü.
BAYINDIR (İzmir), (DHA)
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