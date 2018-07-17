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İzmir'de orman yakınında yangın (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

25 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN YANDI İzmir'in Bayındır ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, sınırı aşıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İzmir'de orman yakınında yangın (3)

25 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN YANDI
İzmir'in Bayındır ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, sınırı aşıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir, Çanakkale, Antalya, Muğla, Aydın ve Balıkesir'den destek ekipleri sevk edildi. Yangına 10 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz ve 10 dozer ile müdahale edilirken, havanın kararması nedeniyle alevlere havadan yapılan müdahale durduruldu. Yangında saat 21.00'a kadar 25 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Faruk ÇARK / BAYINDIR (İzmir), (DHA)

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İzmir'de orman yakınında yangın (3)İzmir'de orman yakınında yangın (3)İzmir'de orman yakınında yangın (3)

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