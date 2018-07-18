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İzmir'de orman yakınında yangın (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 00:05 | Son Güncelleme

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Bayındır ilçesinde, yol kenarında başlayıp şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bayındır ilçesinde, yol kenarında başlayıp şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Söndürülen alanlardaki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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