İzmir'de orman yakınında yangın

BAYINDIR (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Bayındır ilçesinde, yol kenarında başlayan yangın, orman sınırına yayıldı. İhbarla bölgeye gelen orman ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Bayındır'ın kırsal Lütuflar Mahallesi yakınlarında yol kenarında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin bölgedeki orman sınırına yayılması, paniğe yol açtı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yangına 3 helikopter ile havadan, 8 arazöz ve 3 dozer ile karadan müdahale edilmeye başlandı. Yangının ormanlığa sıçramaması için çalışmalar sürdürülüyor.
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