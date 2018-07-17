İzmir'de orman yakınında yangın

YANGIN ORMANA SIÇRADI İzmir'in Bayındır ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, sınırı aşıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye destek ekipler sevk edildi. Bölgede 5 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 3 dozer ile ekipler alevlere müdahale ediyor. Geçen yıl aynı bölgede yangın çıkmış, yaklaşık 1000 hektarlık tarım arazisi ve orman zarar görmüştü. BAYINDIR (İzmir), (DHA)

