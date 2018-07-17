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İzmir'de orman yakınında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 17:58 | Son Güncelleme

YANGIN ORMANA SIÇRADI İzmir'in Bayındır ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, sınırı aşıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

YANGIN ORMANA SIÇRADI İzmir'in Bayındır ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, sınırı aşıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye destek ekipler sevk edildi. Bölgede 5 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 3 dozer ile ekipler alevlere müdahale ediyor. Geçen yıl aynı bölgede yangın çıkmış, yaklaşık 1000 hektarlık tarım arazisi ve orman zarar görmüştü. BAYINDIR (İzmir), (DHA)

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