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İzmir'de otoparkta intihar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir otoparkın 7'nci katından kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülen Onur P., yaşamını yitirdi.

İzmir'de otoparkta intihar

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki bir otoparkın 7'nci katından kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülen Onur P., yaşamını yitirdi.
Olay, gündüz saatlerinde Alsancak Polis Merkezi yakınlarındaki, belediyeye ait katlı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otoparkın 7'nci katına çıkan Onur P., buradan kendisini boşluğa bıraktı. Onur P.'nin düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Onur P.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Onur P.'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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