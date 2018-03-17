İzmir'de PKK propagandasına 2 tutuklama

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in 4 ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. Tire'de de DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanması için 9 Mart saat 07.00'de, Menemen, Seferihisar. Aliağa ve Selçuk ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda C.G., A.Ö., A.B., H.K., H.S., R.Ç. ve N.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.G. ve A.Ö. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TİRE'DE DE DEAŞ OPERASYONU
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulunduğu, ardından İzmir'in Tire ilçesine gelerek burada işçi olarak çalışmaya başladığı belirlenen Suriye uyruklu T.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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