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İzmir'de plastik fabrikasında yangın (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 16:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde otoyol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, plastik fabrikası ile zincir marketlerden birisine ait depoya sıçradı.

İzmir'de plastik fabrikasında yangın (2)- Yeniden

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde otoyol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, plastik fabrikası ile zincir marketlerden birisine ait depoya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Ulukent bölgesinde, İzmir ile Menemen arasındaki otoyolun kenarında, otluk alanda bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, hemen yakındaki, Osman Yılmaz'a ait plastik fabrikasının bahçesine sıçradı. Burada zirai amaçlı kullanılmak üzere üretilen su boruları, alev aldı. Gökyüzünü simsiyah dumanlar kaplarken, yangın yan tarafta bulunan, zincir marketlerden birisine ait depoya da sıçradı. Plastik borular ile depodaki tahta paletlerin tutuşmasıyla büyüyen yangından çıkan duman, İzmir'in büyük bir bölümünden görüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Fabrika çalışanları da söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangında fabrikanın bahçesindeki depo olarak kullanılan bir bölüm yandı. Söndürme çalışmalarına katılanlara ayran dağıtıldı.

FOTOĞRAFLI

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