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İzmir'de plastik fabrikasında yangın (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesine bağlı Ulukent yakınlarındaki bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesine bağlı Ulukent yakınlarındaki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Bugün saat 13.30 sıralarında, Menemen'e bağlı Ulukent yakınlarındaki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gözyüzüne yükselen siyah dumanlar, İzmir'in birçok yerinden görüldü. Fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi, söndürme çalışmalarına başlandı.

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