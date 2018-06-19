İzmir'de polise saldırı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı (2)

ŞÜPHELİLERİN 3'Ü DE TUTUKLANDI
İzmir'in Buca ilçesindeki bir restoranın önünde, park yasağını ihlal eden sürücülerin araçlarının çekilmesi sırasında 2 polisin saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi A.A., kardeşi M.A. ve iş yeri çalışanı Ç.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların 3'ü de tutuklandı.
Davut CAN/İZMİR, (DHA)
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