İzmir'de polise saldırı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı (2)

ŞÜPHELİLERİN 3'Ü DE TUTUKLANDI

İzmir'in Buca ilçesindeki bir restoranın önünde, park yasağını ihlal eden sürücülerin araçlarının çekilmesi sırasında 2 polisin saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi A.A., kardeşi M.A. ve iş yeri çalışanı Ç.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların 3'ü de tutuklandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

