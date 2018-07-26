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İzmir'de polisten uyuşturucu ticaretine ağır darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 16:19 | Son Güncelleme

İZMİR'de yılın ilk 6 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1264 kişiden 477'si, tutuklandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yılın ilk 6 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1264 kişiden 477'si, tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 578 operasyon düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 ton 66 kilogram esrar, 32 bin 850 uyuşturucu hap, 37 kilo 100 gram bonzai, 11 kilo 400 gram metamfetamin, 11 bin 430 sentetik ecza ve 635 kök Hint keneviri, 32 ruhsatsız tüfek, 41 ruhsatsız tabanca, 21 tabaca şarjörü, 908 tabanca fişeği, 307 tüfek fişeği, 41 hassas terazi ve 14 bin 90 paket kaçak sigara ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 129 bin 700 lira ele geçirildi. Operasyonlarda ise 1264 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Operasyonlara 43 bin 441 polis katılırken, 20 helikopter, 16 narkotik dedektör köpeği de yer aldı. Yapılan tüm operasyonlarda 46 bin 686 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, arandıkları belirlenen 536 kişi yakalandı. Ayrıca 940 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 1264 şüpheliden 477'si 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı, 187'si adli kontrol şartıyla olmak üzere, diğerleri serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Güzel İzmir'in güzel insanları ve aileleri merak etmesin. Uyuşturucu ile mücadelede konusunda vatandaşlarımızın da yoğun desteği ile halkımızı, özellikle de çocuklarımızı korumak adına, kanunların bize verdiği yetkiyi tavizsiz kullanarak, İzmir ilinde tek sokak satıcısı kalmayıncaya dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.

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