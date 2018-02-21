İzmir'de sahte içki operasyonu

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de jandarma tarafından bir otomobil ve bir evde yapılan kontrolde, 100 şişe kolilenmiş sahte viski, 72 litre sahte alkollü içki ile alkollü içki yapımında kullanılan anason ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen pazartesi günü, Kemalpaşa'nın Kazımpaşa Mahallesi'nde kontrol ettiği bir hafif ticari araçta 100 şişe kolilenmiş sahte viski ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na (TAPDK) ait 108 adet bandrol ele geçirdi. Araç sürücüsü O.A., gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Balçova ilçesindeki bir evde, kaçak içki imal edildiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, evdeki A.A.'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 72 litre sahte alkollü içki ve içki yapımında kullanılan alkol ile anason ele geçirildi. A.A. da gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, O.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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