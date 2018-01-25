HABER

İzmir'de, şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 00:30 | Son Güncelleme 7 saat önce

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen 2 ağaç maddi hasara neden oldu.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Manavkuyu Mahallesi 274/1 Sokak'ta meydana geldi. Gündüz saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde de devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle 2 ağaç devrildi. Park halindeki 35 KG 118 plakalı otomobilin üzerine devrilen ağaçları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin devrilen ağaçları kaldırmasının ardından yapılan incelemede otomobilde maddi hasar oluştuğu belirlenirken, olayda yaralanan olmadı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Bülent Ersoy’dan kötü haber

Bülent Ersoy’dan kötü haber

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin şehidinin eşinden ders gibi paylaşım!

Afrin şehidinin eşinden ders gibi paylaşım!

Olmaz olsun böyle antrenör! Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı

Olmaz olsun böyle antrenör! Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı

İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı

İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı

'Remezen' 12 yıl sonra yakalandı!

'Remezen' 12 yıl sonra yakalandı!

Okul bahçesinde korkunç manzara! Kanlar içerisinde bulundular!

Okul bahçesinde korkunç manzara! Kanlar içerisinde bulundular!

Canlı yayında intihara kalkıştı! Özel harekat polisleri bölgede

Canlı yayında intihara kalkıştı! Özel harekat polisleri bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.