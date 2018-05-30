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İzmir'de silah ticaretine 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 19:56 | Son Güncelleme

İZMİR'de, ruhsatsız silah satışı yaptıkları ve kurusıkı tabancaları mermi atar hale getirdikleri tespit edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir'de silah ticaretine 5 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, ruhsatsız silah satışı yaptıkları ve kurusıkı tabancaları mermi atar hale getirdikleri tespit edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda, 30 ruhsatsız tabanca ve 24 av tüfeği ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ve Menemen ilçelerinde, ruhsatsız silah satışı yapıldığı ve kurusıkı tabancaların atölyede işlemden geçirilerek gerçek tabancaya dönüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Atölyeye ve tespit edilen şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 30 ruhsatsız tabanca, 24 av tüfeği, 250 tabanca fişeği, 10 kuru sıkı tabanca ve kurusıkı tabancaların üzerinde yapılan işlemlerde kullanılan çok sayıda malzeme ile aparat ele geçirilirken, S.B., R.G., H.B., İ.Y. ve B.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak emniyete götürüldü.

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İzmir'de silah ticaretine 5 gözaltıİzmir'de silah ticaretine 5 gözaltıİzmir'de silah ticaretine 5 gözaltıİzmir'de silah ticaretine 5 gözaltı

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