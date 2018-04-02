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İzmir'de silah ve patlayıcı ile yakalanan 2 TKEP/L üyesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 16:31 | Son Güncelleme

İzmir'de silah ve patlayıcı ile yakalanan 2 TKEP/L üyesi tutuklandı İZMİR'de, Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) terör örgütüne yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İ.A.

İzmir'de silah ve patlayıcı ile yakalanan 2 TKEP/L üyesi tutuklandı İZMİR'de, Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) terör örgütüne yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İ.A. ve E.Ö., sevk edildikleri adliyede tutuklandı. İzmir Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin geçen 21 Mart'ta terör örgütü TKEP/L'nin hücre evi olduğu belirlenen adreste yaptığı operasyonda, İ.A. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda kitapların içi kesilerek saklanmış 2 tabanca, çok sayıda mermi, bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen elektrik kabloları, 250 gram kimyasal toz madde, bir miktar asit, 500 gram barut, fünye, boru tipi düzenek ve elektrikli anahtar düzeneği ele geçirildi. Yapılan araştırmada İ.A.'nın sol örgütler ve PKK tarafından oluşturulan HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) içerisinde, Suriye'deki kamplarda silahlı, bombalı eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. İzmir'de sansasyonel eylemler gerçekleştirmeye geldiği değerlendirilen İ.A.'nın burada E.Ö. ile buluştuğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ve E.Ö., tutuklandı.

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