İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak İlçesi'nde, servis şoförü 31 yaşındaki Ünal Atalayın, tartıştığı 16 yaşındaki K.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atalayın hayatını kaybederken, şüpheli K.K. ise polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay, bugün akşam saatlerinde Çimentepe Mahallesi 635 Sokak'ta meydana geldi. K.K., henüz belirlenemeyen 35 S 00288 plakalı servis minibüsünün şoförü Ünal Atalayın ile tartıştı. Çıkan kavganın ardından Atalayın, servis minibüsüne bindi. Bu sırada yakındaki evinden tabanca alan K.K., iddiaya göre aracıyla uzaklaşmaya çalışan Atalayın'a 4 kez ateş açtı. Atalayın, hareket halindeki minibüste sırtına isabet eden bir mermi ile yaralanırken, şüpheli genç ise kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Atalayın'ı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Atalayın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredekilerin ifadesi doğrultusunda şüpheli K.K.'yi kısa süre sonra evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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