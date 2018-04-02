İzmir’de silahlı kavga: 4 yaralı

İzmir’in Balçova ilçesinde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında silahlı kavga çıktı olayda 4 kişi yaralanırken, hastane önünde taraflar arasında arbede yaşandı.

Olay İzmir’in Balçova ilçesinde Bahçelerarası Mahallesinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Düzgün K. (29) ve Alper K. (38) ile Cemal K. (37) ve Remzi K. (27) arasında kavga çıktı. Kavgada kullanılan silah ve bıçak olay yerinde bulundu.

Olaya karışan taraflar, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi’ne kaldırılırken iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan olayı duyup hastaneye koşan tarafların yakınları arasında arbede yaşanırken polis olaya müdahale etti.