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İzmir'de son 2 günde 226 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

İZMİR'de, geçen çarşamba gününden bu yana yapılan operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 226 kaçak göçmen ile organizatör oldukları düşünülen 11 şüpheli yakalandı.

İzmir'de son 2 günde 226 kaçak göçmen yakalandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, geçen çarşamba gününden bu yana yapılan operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 226 kaçak göçmen ile organizatör oldukları düşünülen 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 4'ü, tutuklandı.
İzmir'in sahil ilçelerinde, 2- 4 Mayıs günlerinde jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği 8 farklı operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 226 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda, organizatör oldukları değerlendirilen 11 kişi de gözaltına alındı. Kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 2 otomobil, 2 kamyonet, 1 minibüs, 2 şişme bot, 4 tekne, 2 bot motoru ve 20 can yeleğine de el koyuldu.
Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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