İzmir'de, sosyal medyadan PKK'ya destek veren 4 kişi tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla bölücü terör örgütü PKK'ya destek verdikleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'ya destek verdikleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında arama kararı çıkarılan K.A., Ö.G., Ö.A., C.G.'nin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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