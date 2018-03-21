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İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

İZMİR'de, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait 269 tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait 269 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Konak, Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Helenistik, Roma, Bizans, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait 230 altın, gümüş ve bronz sikke, 13 metal obje, 6 altın kolye ucu, 5 mühür, 4 yüzük, 2 kemer, 2 parçalı kemer, 2 insan figürlü obje, bronz kase, ayaklı metal obje, metal çubuk şeklinde obje, ölçü ağırlığı ve lüle taşı ele geçirildi. Operasyonda E.T. (50), İ.H.E. (76), M.P. (45), M.Y. (56), Ü.E. (74), H.S. (55) ve E.Ç. (34) gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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