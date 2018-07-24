İzmir'de tek katlı ev, çıkan yangında harabeye döndü (1)

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında tüp patladı. Çevrede panik ve korkuya neden olan patlama nedeniyle yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.
Olay saat 21.00 sıralarında Ergene Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından iddiaya göre alevlerin arasında kalan piknik tüpü patladı. Çevrede panik ve korku yaratan patlamanın ardından polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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