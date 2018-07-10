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İzmir'de terör operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 10:11 | Son Güncelleme

İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa ve Torbalı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt üyesi oldukları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelileri adreslerine yapılan aramalarda geliri örgüte aktarılan kaçak tütün, kaçak sigara, terör örgütü simgeleyen materyaller ve ölmüş teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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