İzmir'de terör operasyonu: 16 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa ve Torbalı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt üyesi oldukları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelileri adreslerine yapılan aramalarda geliri örgüte aktarılan kaçak tütün, kaçak sigara, terör örgütü simgeleyen materyaller ve ölmüş teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah ilk iş yola çıktı!
Bu kadınla birlikte olanlar hastaneye başvursun!
Erdoğan'ın yemin ettiği sırada kabine bölümünde o isimler yoktu! İlginç detay
Türkiye tarihinin en genç kabinesi
Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
Evinizde görürseniz sakın öldürmeyin! Sadece 1 tanesi bile binlerce lira ediyor
Korkunç hikâye! Kız arkadaşını felç bırakıp böyle aldattı...
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum