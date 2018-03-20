İzmir'de terör operasyonu: 17 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütü Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi/Kaldıraç (DSİH) adına izinsiz yürüyüş düzenleyen 12 kişi ile sol terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Çiğli'de terör örgütü DSİH adına izinsiz yürüyüş düzenleyen gruba yönelik çalışma başlattı. Yürüyüşe katıldıkları belirlenen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, av tüfeği, çok sayıda örgütsel dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ayrıca sosyal medya üzerinden sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 5 şüpheli de kent merkezi ile Menemen ve Selçuk'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
İki operasyonda yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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