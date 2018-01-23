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İzmir'de terör operasyonunda 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 23.01.2018 21:36 | Son Güncelleme 9 saat önce

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkartılan 16 şüpheli yakalandı. Örgüt propagandasıyla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ve tabanca ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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