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İzmir'de terör örgütü MLKP üyesi 2 bombacı yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 19:03 | Son Güncelleme

BOMBALI ARAÇLA SALDIRACAKLARMIŞ İzmir'de terör ve istihbarat ekiplerinin yaptığı operasyonda, terör örgütü MLKP mensubu 2 teröristin yakalanmasının ayrıntıları ortaya çıktı.

İzmir'de terör örgütü MLKP üyesi 2 bombacı yakalandı (2)

BOMBALI ARAÇLA SALDIRACAKLARMIŞ
İzmir'de terör ve istihbarat ekiplerinin yaptığı operasyonda, terör örgütü MLKP mensubu 2 teröristin yakalanmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırmasında, İ.A.'nın sol örgütler ve PKK tarafından oluşturulan HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) içerisinde, Suriye'deki kamplarda silahlı, bombalı eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. İzmir'de sansasyonel eylemler gerçekleştirmek için hücre evine yerleşen İ.A.'nın burada E.Ö. ile buluştuğu tespit edildi. Yaklaşık iki ay boyunca kentte keşif yapan teröristlerin, bir yandan da bombalarını hazırladığı saptandı. Bombalı araçla saldırı yapmayı planladıkları ileri sürülen İ.A. ve E.Ö.'nün, evlerinde kitapların içerisine sakladıkları tabancalarla da Buca'da, atış eğitimi yaptıkları ortaya çıktı.
Hücre evinde yapılan aramada suikast silahları, silahlara ait çok sayıda mermi, bomba yapımında kullanılan çok sayıda elektrik kablosu, fünye, boru tipi düzenek, elektrikli anahtar düzeneği, 250 gram bomba bileşenleri arasında yer alabilen kimyasal toz madde ve kimyasal asit ile 500 gram barut ele geçirildi.

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İzmir'de terör örgütü MLKP üyesi 2 bombacı yakalandı (2)

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