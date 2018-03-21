İzmir'de terör örgütü MLKP üyesi 2 bombacı yakalandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, terör ve istihbarat ekiplerinin yaptığı operasyonda, terör örgütü MLKP mensubu bombacı 2 terörist yakalandı. Bomba eğitimini Suriye'de aldığı belirlenen teröristlerle yaklaşık 3 kilo ağırlığında, patlatılmaya hazır boru tipi 2 bomba ele geçirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren takip sonrası operasyon düzenledi. Baskın yapılan evde MLKP üyesi 2 erkek terörist gözaltına alındı. Teröristlerle birlikte yaklaşık 3 kilo ağırlığında, patlatılmaya hazır, boru tipi 2 bomba ile 2 tabanca ele geçirildi. Silahların, özel olarak kesilen 2 kitap içine saklandığı ortaya çıktı. MLKP'li teröristlerin, bomba eğitimini Suriye'de aldığı tespit edildi.
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