İzmir’de terör örgütünün hücre evine operasyon

İzmir’de, polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda terör örgütü TKEP/L üyesi 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların hücre evinde yapılan aramalarda, kitapların arasına saklanmış silahlar ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir’de terör örgütü Türkiye Komünist Emek Partisi/ Leninist (TKEP/L) üyesi olduğu tespit edilen 2 kişinin olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Şahısların Buca ilçesinde bir hücre evinde kaldığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alınırken, hücre evinde yapılan aramalarda ise kitapların içi kesilerek saklanmış 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen elektrik kabloları, 250 gram kimyasal toz madde, bir miktar asit, 500 gram barut, fünye, boru tipi düzenek ve elektrikli anahtar düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan İbrahim A.’nın Türkiye’de yasa dışı faaliyet yürüten bazı komünist ve Marksist-Leninist silahlı örgütlerin ortak eylemlilik yapmak amacıyla birleşerek oluşturduğu, Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içinde yer aldığı, Suriye’de terör örgütü PKK kamplarında bombalı ve silahlı eğitim aldığı tespit edildi. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan İbrahim A.’nın İzmir’deki hücre evine yerleşerek, terör örgütü TKEP/L adına sansasyonel eylem arayışı içinde olduğu öğrenildi. Ayrıca, İbrahim A.’nın silahlı ve bombalı eğitimin yanısıra suikast ve sabotaj eğitimi de aldığı, Nevruz öncesi yakalanmasıyla muhtemel bir terör saldırısı engellendi. Öte yandan, şüphelilerden E.Ö.’nün de İbrahim A.’ya yardım ve yataklıkta bulunduğu, Buca ilçesinde birlikte silahlı atış eğitimi yaptıkları da iddia edildi. Zanlıların kullandığı eski model bir otomobilin içinde yapılan aramalarda da bomba yapımında kullanılan malzemelere rastlandı.

Şüphelilerin bu araçla bombalı eylem yapmayı planladıkları öne sürüldü.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.