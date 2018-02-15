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İzmir'de terör propagandasına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 10:59 | Son Güncelleme

İZMİR’de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK ve DHKP-C propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK ve DHKP-C propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK ve DHKP-C’ye yönelik operasyon düzenledi. Torbalı, Bayındır ve Menemen ilçelerinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda terör örgütlerini sosyal medyada övücü paylaşımlar yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i ifadesinin ardından serbest kalırken, 2 şüpheli tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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