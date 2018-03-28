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İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 22:12 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 16.00 sıralarında Doğuş Caddesi Tınaztepe mevkiinde meydana geldi.

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Doğuş Caddesi Tınaztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Erdem (58) idaresindeki 31 KBS 16 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu ağır yaralanan Erdem ile yolcu konumunda bulunan Mevlüt Gözcü, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Erdem, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Gözcü’nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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