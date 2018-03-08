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İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 09:38 | Son Güncelleme

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manisa’nın Turgutlu ilçesinden İzmir’in Kemalpaşa ilçesi istikametine seyir halinde olan Mustafa Ç. yönetimindeki 06 EC 3593 plakalı otomobil, Çambel kavşağında İsa Yılmaz yönetimindeki 45 FU 745 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Manisa-İğdecik nüfusuna kayıtlı İsa Yılmaz (53) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan sürücü Mustafa Ç. ile Pınar Ç. ve Hakan Ö. ise yaralandı.
Yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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