İzmir'de trafik kazası: 3'ü çocuk 6 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk 6 kişi ağır yaralandı.
Kaza gündüz saatlerinde, Seferihisar-İzmir Karayolu Yelki Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Seferihisar yönüne giden, Sertaç Ü. yönetimindeki 35 SU 051 plakalı minibüs, anayola çıkan Duygu A. yönetimindeki 35 ZV 0585 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yaralılar Beril A. (12), Begüm A. (7), Kaan A. (9), Arzu A. (46), Kumsal A. ve sürücü Duygu A.'yı çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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