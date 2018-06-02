İzmir'de tramvay ile otomobil çarpıştı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, tramvay hattına giren bir otomobil ile tramvay çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, gündüz saatlerinde Alsancak'taki Şair Eşref Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alsancak'tan Çankaya yönüne giden otomobil, Konak tramvayı hattı için ayrılan bölmeye girince, tramvayla çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bir süre aksayan araç trafiği ve tramvay seferleri, hasar gören otomobilin çekici tarafından kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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