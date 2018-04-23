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İzmir'de tramvayın elektrik bağlantısı koptu, seferler aksadı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 22:59 | Son Güncelleme

ARIZA GİDERİLDİ, TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ İzmir'de elektrik bağlantılarından birinin kopması nedeniyle Halkapınar- Üçkuyular arasında durdurulan tramvay seferleri, arızanın giderilmesiyle geç saatlerde normale döndü.  

ARIZA GİDERİLDİ, TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
İzmir'de elektrik bağlantılarından birinin kopması nedeniyle Halkapınar- Üçkuyular arasında durdurulan tramvay seferleri, arızanın giderilmesiyle geç saatlerde normale döndü.

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