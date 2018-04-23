HABER

İzmir'de tramvayın elektrik bağlantısı koptu, seferler aksadı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Halkapınar- Üçkuyular arasında sefer yapan tramvay, Kültürpark istasyonuna girdiği sırada, elektrik bağlantılarından biri koptu.

İzmir'de tramvayın elektrik bağlantısı koptu, seferler aksadı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Halkapınar- Üçkuyular arasında sefer yapan tramvay, Kültürpark istasyonuna girdiği sırada, elektrik bağlantılarından biri koptu. Yolcular, istasyonda tramvaydan inmek zorunda kaldı.
Halkapınar'dan Üçkuyular'a gitmek için yola çıkan tramvay, Çankaya'da bulunan Kültürpark istasyonuna geldiği sırada, elektrik bağlantılarından biri koptu. Burada yolcularını indirmek zorunda kalan sürücü, "Teknik bir arızadan dolayı Halkapınar ve Konak arası sefer yapılamamaktadır" anonsları ile istasyonda bekleyen yolcuları uyardı. İstasyona tam olarak giremeyen tramvay, araçların geçişlerini de kısmen engelledi. Yolcu otobüslerinden bazıları, güçlükle geçebildi. Arıza nedeniyle Halkapınar-Üçkuyular arasındaki tramvay seferleri aksadı. Yaşanan teknik sorun nedeniyle, Üçkuyular'dan gelen tramvay, Halkapınar'a gidemedi. Seferler, Konak'ta son buldu. Teknik arızanın giderilmesine çalışıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de tramvayın elektrik bağlantısı koptu, seferler aksadıİzmir'de tramvayın elektrik bağlantısı koptu, seferler aksadıİzmir'de tramvayın elektrik bağlantısı koptu, seferler aksadıİzmir'de tramvayın elektrik bağlantısı koptu, seferler aksadı

Meral Akşener, 15 vekili arayarak teşekkür etti!Meral Akşener, 15 vekili arayarak teşekkür etti!
Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepkiHükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki
Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Açıklama geldiOktay Vural MHP'den istifa mı etti? Açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.