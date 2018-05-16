İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 25 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik son bir haftada düzenlenen 110 operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 25’i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında son bir haftada 110 operasyon düzenledi. Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak ve Narlıdere ilçelerinde park ve bahçelerde, kentin giriş çıkış noktalarındaki uygulamasında 85 şüpheli yakalandı. Aramalarda, satışa hazır hale getirilen kilitli poşetler ve 'meşe' tabir edilen kağıtlar içerisinde 1350 gram esrar, 475 ecstasy hap, 25 gram kokain, 180 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 4 ruhsatsız tabanca, 26 tabanca mermisi, 3 şarjör, 1 ruhsatsız tüfek, 22 tüfek fişeği, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 36 bin 230 lira ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 20’si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada "İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespit edilerek uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir" denildi.

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