İzmir'de uyuşturucu operasyonu  

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 124 kök hintkeneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, E.D. (28) ve S.Ç.'nin (35) uyuşturucu madde imalatı yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Baskında, 124 kök hintkeneviri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D. ve S.Ç. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam etmektedir" denildi.
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