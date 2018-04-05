İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

İzmir’de uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, D.C.T. (35) ve A.T.’nin (44) 34 plakalı araçla İzmir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı takibe aldı. 1 Nisan tarihinde yapılan operasyonla araç durdurularak, içerisinde bulunan D.C.T. ve A.T. gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeği Leon’un araca yoğun tepki vermesi üzerine yapılan aramada aracın bagajında satışa hazır paketler ve poşetler içerisinde çeşitli uyuşturucu maddeler, 5 birim halinde LSD, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 355 TL, 2 bin 700 Amerikan doları, 200 euro ile 10 Avustralya doları ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.T. serbest bırakılırken, D.C.T. ise tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş
Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum